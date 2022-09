Tchad : Fatima Baradine Hachime, lauréate du concours international sur le changement climatique honorée

L’Association des Jeunes Ressortissants de Nanou pour le Développement (AJRND) a organisée ce samedi 10 septembre, une cérémonie à l’honneur de Fatima Baradine Hachime, lauréate du concours international sur le changement climatique. La cérémonie a eu lieu dans l’amphithéâtre de la faculté des sciences et de la santé humaine.

Fatima Baradine Hachime est la lauréate du jeu concours international sur le changement climatique organisé par les Nations Unies du 23 au 25 juillet 2022 à New York. Ce concours est l’initiative d’une organisation dénommée Changer le monde modèle des Nations Unies -Programme mondial. Ce concours a vu la participation de plus de 500 étudiants représentant plus de 200 pays pour discuter des problèmes qui touchent le monde notamment le changement climatique.

Lors de ce concours, la lauréate a plaidé pour la cause du Tchad face au changement climatique en générale et la disparition du Lac Tchad en particulier. ” J’ai parlé de la situation de notre pays, j’ai parlé du Lac Tchad. Le Lac Tchad est l’un des grands lacs en Afrique. Il couvre une superficie d’environ 250 000 Km2 en 1960 . Ce bassin est entrain de disparaitre progressivement. Actuellement le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie, imaginons ce qui va se passer après dix ans. A cause de cette situation les hommes sont obligés de migrer vers la capitale “.

Dans son mot lors de cette cérémonie organisée en son honneur, Fatima Baradine Hachime a profité de l’occasion pour envoyer un message fort à l’endroit des femmes. ” On a pas que la beauté à offrir mais plus que ça. N’oubliez pas que éduquer une femme c’est éduquer une nation entière. Les femmes sont les premières à se réveiller et les dernières à se coucher. Ne dites jamais qu’une certaine profession ou filière est dédiée qu’aux hommes. Vous êtes capable de le faire et même plus “.



Après avoir remercié la lauréate d’avoir honoré le Tchad à l’échelle internationale, la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, Appolline Moudelbaye, exhorte les filles à prendre comme modèle Fatima Baradine Hachime et de suivre son exemple.



Rappelons qu’à ce concours international sur le changement climatique, Fatima Baradine Hachime a reportée trois prix notamment le prix meilleure délégation, le prix meilleur délégué et le prix meilleur vidéo. Fatima Baradine Hachime est étudiante en génie électrique.