Tchad-Égypte : Signature d’un protocole d’accord entre la STE et le Syndicat des ingénieurs égyptiens

Les relations bilatérales entre le Tchad et l’Égypte se raffermissent. Récemment, la direction générale de la Société Tchadienne des Eaux (STE), a effectué une mission de travail en Égypte. Durant ce déplacement, la délégation tchadienne a eu plusieurs rencontres avec des institutions égyptiennes.

Ces rencontres ont abouti à la signature d’un protocole d’accord de coopération entre la STE et le Syndicat des ingénieurs égyptiens. Cette signature s’inscrit dans le cadre du développement des relations de coopération entre l’Égypte et le Tchad dans divers domaines, sur la base des mandats du président égyptien, Abdel Fattah El Sissi, et le Maréchal, Idriss Déby Itno.

Pour la directrice générale de la STE, Mme Koubra Hisseine Itno, cette coopération sera bénéfique pour les deux pays en terme de développement stratégique et surtout dans le secteur d’eau potable et assainissement. Soulignons que ce syndicat regroupe en son sein 750.000 ingénieurs, qui a, à travers ce protocole d’accord, donné son agrément pour l’accompagnement de la STE dans le domaine de la formation, des technologies modernes de traitement de l’eau ainsi que de sa consommation rationnelle. En Égypte, ce syndicat fourni un apport technique et de conseil aux mégaprojets de développement.

NDALET POHOL-GAMO