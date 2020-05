Tchad : « ECOSYTEME», le collectif des organisations et acteurs de l’entrepreneuriat

Des incubateurs des startups et plateformes d’accompagnement des projets des jeunes, réunis le 28 Avril 2020 ont signé un mémorandum créant un collectif des organisations et acteurs de l’écosystème entrepreneurial tchadien dénommé « ECOSYTEME». Il est présidé par l’ambassadeur de l’entrepreneuriat des jeunes au Tchad, Adam Ismael Abdramane.

« ECOSYTEME» a pour mission de porter les préoccupations des jeunes entrepreneurs auprès des hautes autorités. Il entend toucher toutes les instances décisionnelles de la mise en œuvre du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes, annoncé par le chef de l’Etat. La promesse des hautes autorités a abouti à la signature d’une convetion entre le ministère des Finances et neuf banques commerciales. L’accord définit les grandes lignes du mécanisme d’octroi de prêts aux jeunes entrepreneurs à hauteur de 30 milliards avec une garantie de 70 % de l’Etat. Ce fonds a été entériné par une loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 Mai 2020

La plateforme se veut être l’interface entre les jeunes entrepreneurs, les institutions étatiques et les banques commerciales impliquées dans l’opérationnalisation du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes. A cet effet, elle demande que soit assurée une bonne gouvernance dans la mise œuvre du fonds. Le collectif propose des meilleurs stratégies tenant compte des réalités afin que tous les jeunes entrepreneurs en bénéficient sans discrimination.

Il est aussi question de faire des plaidoyers auprès des institutions autres que le gouvernement afin de renforcer la cagnotte de 30 milliards de Fcfa. au profit des jeunes entrepreneurs tchadiens. Selon le président du Collectif, Adam Ismael Abdramane, les membres veulent mettre à contribution leurs expériences et expertises de manière volontaire et bénévole pour sensibiliser, informer, former et faciliter aux jeunes l’accès à ce fonds. L’organisation veut à ce que ce fonds serve d’investissement remboursable pour les projets des jeunes entrepreneurs afin de faire profiter également les futurs porteurs de projets.

« ECOSYSTEME » est composé que des acteurs de l’écosystème entrepreneurial du Tchad et reste ouvert aux acteurs du même secteur.