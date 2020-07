Tchad : don de matériels de conservation aux femmes vendeuses de poisson

100 femmes vendeuses de poisson ont bénéficié le 11 juillet, d’un don de matériels de conservation de poisson frais. C’est à l’issue d’une formation de 6 jours à la Maison de la Femme.

Du 6 au 11 juillet, 100 femmes des 10 arrondissements de N’Djamena ont reçu une formation organisée par le ministère de la Pormation professionnelle et des Petits métiers. C’est en partenariat avec Tika, une agence de développement de la République de Turquie et le Projet de Micro-Finance Islamique au Tchad (PROMIFIT).

A l’issue de la formation et pour appuyer les vendeuses de poisson à appliquer les nouvelles connaissances acquises dans le cadre de l’hygiène, Tika a mis à la disposition des femmes de nouveaux matériels. Ce sont 100 chariots, des parasols et autres outils qui ont été offerts pour aider à la conservation du poisson frais et la vente dans des conditions d’hygiène acceptables.

La présidente de l’association des femmes vendeuses de poisson frais, Fihil Agoi Faudilla, s’est réjouie de ces six jours de formation. «Nous les femmes, sommes reconnaissantes envers les autorités et les ONG en charge de cette formation. Nous ferons bon usage de ces outils de commerce et de cette expérience acquise», a-t-elle confié.

Les vendeuses de poisson, par la voix de leur présidente, recommandent que le gouvernement et ses partenaires perpétuent la formation des femmes. Qu’ils continuent aussi à appuyer les initiatives féminines avec des matériels et autres outils nécessaires pour leurs activités.

Pour Chamsal Houda Abakar, ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, il est attendu que les femmes formées puissent apporter du changement avec ces nouvelles expériences acquises. « J’ose espérer que les poissons que vous aurez, désormais à vendre à la population tchadienne seront d’une qualité irréprochable et que votre activité modernisée vous permettra de vous prendre en charge normalement ainsi que vos familles respectives », a-t-elle déclaré aux femmes.