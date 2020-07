Tchad : deux personnes suspectées d’être en contact avec des rebelles sont arrêtées

SECURITE – Ce vendredi 24 juillet, la gendarmerie nationale a présenté une vingtaine de présumés malfrats. On note deux présumés complices des mouvements rebelles.

Deux personnes suspectées d’être de mèche avec des mouvements insurrectionnels sont arrêtés. Ils étaient présentés ce matin à la gendarmerie nationale de Klessoum. Des détails concernant leurs profils n’ont pas été donné pour l’instant.

La gendarmerie a également appréhendé d’autres personnes présumées malfrats. On note : deux individus déguisés en policiers ; deux braqueurs à main armée et deux autres hommes arrêtés en tenue militaire. Aussi, des vendeurs détaillants de cannabis et un homme présenté comme homosexuel ont aussi été appréhendés.

A noter qu’une grande quantité d’armes de différentes dimensions, des faux billets ; de la drogue et des motos ont été saisis.