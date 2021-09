Tchad : deux organisations se disputent la gestion du marché moderne de poisson de N’Djamena

L’Union des organisations des femmes vendeuses de poissons du Tchad (UOFVPT) et l’Union des coopératives des pêcheurs, pisciculteurs et vendeurs de poisson du Tchad (UCPPVPT) ne s’entendent pas sur la gestion du marché moderne de poisson.

Deux organisations se disputent la gestion du marché moderne de poisson de la capitale. Il s’agit de l’Union des organisations des femmes vendeuses de poisson du Tchad (UOFVPT) et l’Union des coopératives des pécheurs pisciculteurs et vendeurs de poisson du Tchad (UCPPVPT).

Le 30 août dernier, l’UOFVPT a renvoyé de force l’UCPPVPT du marché. Elle a retiré la plaque de l’UCPPVPT et fait partir les membres du bureau. Selon la présidente de l’UOFVPT, Fihil Agoï, l’UCPPVPT s’est imposée de force, il y a une année au marché. ’’ Depuis juillet 2019, il y a un monsieur du nom Djerambeté François, qui se dit qu’il est soit le président de la faitière, soit le président de coopérative des pécheurs pisciculteurs. On ne comprend pas son problème. Il est venu avec force en disant que c’est la justice qui l’a installé’’.

D’après les explications de Fihil Agoï, l’arrivé de l’UCPPVPT a créé un problème. L’organisation des femmes s’est portée au commissariat d’ordre public n°6. ’’ Nous avions gagné le procès. Une année plus tard, le 30 août, il est revenu avec les gendarmes. On est encore reparti à la justice. Cette fois-ci la justice nous a demandé de faire la paix. Alors on lui a laissé une place au marché’’.

Selon nos informations, le 30 août, l’UCPPVPT a lancé une opération de recensement au marché moderne de vente de poisson. Elle a été interrompue par le bureau des femmes. La présidente de l’UOFVPT dit que l’UCPPVPT n’est pas habilitée à gérer le marché.

L’UCPPVPT par la voix de son président, Djérambété François indique que les femmes vendent du poisson mais n’ont rien à voir avec la gestion du marché. ’’Le marché moderne de vente de poisson ne concerne pas les femmes. Il y a une convention. Nous avons le règlement intérieur de gestion’’. Pour lui, son organisation a gagné le procès l’opposant à l’organisation des femmes vendeuses de poisson.



Pour le moment, l’affaire est à la justice.