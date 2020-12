Tchad: deux hommes et une femme de lettres primés lors de la clôture du mois du livre

CULTURE-Pour clôturer la 4e édition du Mois du livre et de la lecture lancé, le 1er novembre 2020, il s’est tenu, ce 30 novembre, une cérémonie de remise du Grand Prix littéraire du Tchad, à la Bibliothèque nationale.

Cette cérémonie officielle de remise de prix littéraires qui s’est tenue ce lundi, 30 novembre, est organisée par le ministère du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat, à travers la Maison des patrimoines culturels du Tchad. A la différence des éditions précédentes, cette 4e édition a été l’occasion de primer deux autres talents littéraires, en plus du Grand prix.

Dr Ali Abdel-rhamane Haggar, lauréat du Grand Prix littéraire a dédié son prix à sa grand-mère qui l’a mis en contact pour la première fois avec les livres en le conduisant dans une bibliothèque de l’église catholique. Et puisque la cérémonie s’est déroulée, à la veille de la journée, anniversaire de l’avènement de la démocratie au Tchad, Dr Ali Haggar a saisi l’occasion pour rappeler au maréchal du Tchad de protéger la liberté qu’il a apportée aux Tchadiens. Car “la liberté est l’oxygène des intellectuels”, a t-il soutenu.

Maître Clarisse Nomaye, lauréate du prix de la plume féminine quant à elle, a dédié son prix aux femmes tchadiennes des quatre coins du pays.

Alors qu’Arnaud Dingamnayel, lauréat du prix du Jeune talent a dédié son prix à ses compagnons de la plume du Tchad et du Cameroun, pays où il s’est lancé précocement dans l’écriture.



A savoir, la cérémonie de remise a été agrémentée par la lecture des extraits du livre de Dr Ali Haggar, faite par le ministre de la Jeunesse et des sports et celle de la Femme et de la protection de la petite enfance.

Deux millions de francs CFA, c’est la somme reçue par le Dr Ali Haggar, lauréat du Grand prix littéraire 2020. Pour ce qui est des lauréats du prix du Jeune talent et de la Plume féminine, chacun a reçu un chèque de 500 000 francs CFA.