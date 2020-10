Tchad : Deux candidates en formation aux USA pour devenir les premières femmes pilotes de l’Armée de l’air

Le chef d’état-major de l’armée de l’air tchadienne, le général de brigade Idriss Amine, a choisi les lieutenantes Sadie Ahmat Djibrine et Haoua Djiddi Hisseine, pour suivre une formation de pilote aux États-Unis d’Amérique. L’annonce est faite par l’ambassade des États-Unis au Tchad, dans un communiqué de presse publié le 30 septembre 2020.

Le gouvernement américain va parrainer une année en apprentissage de l’anglais et une formation initiale de pilote pour les deux lieutenantes. Après cette phase, elles seront envoyées en formation avancée pour apprendre à piloter l’avion C-130 ou le C-208. Le premier type d’avion, le Tchad en a reçu 1, et le second, 2, de la part des États-Unis.

Au terme de leur formation, elles seront les premières femmes pilotes tchadiennes. Haoua Djiddi Hisseine, explique le choix de ce métier : « J’ai choisi la profession de pilote pour servir mon pays, le Tchad. Voler dans l’air est mon rêve d’enfance et j’espère certainement que notre promotion sera la clé pour ouvrir la voie à nos sœurs pour qu’elles suivent mes traces dans le métier de pilote ». Sentiment que partage Sadie Ahmat Djibrine, avant de lancer aux ‘’femmes et aux filles qu’elles sont capables de faire tout ce que les hommes peuvent faire”.

Chaque année, le gouvernement américain investit plus de 3 millions de dollars dans la formation et le maintien en condition opérationnelle pour aider le Tchad à moderniser davantage son armée de l’air.