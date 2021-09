Tchad: des pistes de solutions pour améliorer le secteur des transports

Le vendredi, 24 septembre2021, a marqué la fin de l’atelier de diagnostic sur le secteur des transports, organisé à N’Djamena, par le ministère des Transports et de la Sécurité routière.



Le Tchad est enclavé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le secteur des transports demeure le véritable levier pour son développement socio-économique. Mais, ce secteur est confronté à plusieurs problèmes notamment d’ordres règlementaire et institutionnel.

C’est ainsi qu’après deux jours de diagnostic de ces problèmes, les participants ont fait des recommandations pour y remédier. Il s’agit, entre autres :

• créer une synergie d’actions entre les institutions en charge du transport ;

• mettre en place un comité de veille juridique interministériel pour la mise à jour des textes et leur harmonisation ;

• créer une caisse d’assistance aux victimes d’accidents de la voie publique ;

• réactualiser et redynamiser les techniques des tests des candidats au permis de conduire ;

• impliquer les acteurs concernés dans les discussions d’élaboration des textes en matière de transports afin d’éviter les inadaptations :

• mettre en place un cadre chargé d’élaborer des textes pour la gestion de transports en cas des pandémies et des catastrophes naturelles ;

• soumettre un projet de Loi d’orientation sur le secteur de transports et de la sécurité routière ;

• rencontrer les capacités des différents acteurs sur l’applicabilité des textes en vigueur ;

• large vulgarisation des textes relatifs aux transports à travers les médias audiovisuels ;

• réactualiser les stratégies nationales des transports et de la sécurité routière ;

• instaurer dans le programme d’enseignement le code de la route dès le primaire ;

•faciliter la création des sociétés de transport.

Les participants



Fatima Goukouni Weddeye, ministre des Transports, a exhorté, les agents de son département à travailler sans relâche pour le triomphe de la noble cause du secteur des transports et de la sécurité routière. Pour elle, ce cadre d’échanges d’information et d’expérience pourrait contribuer à une plus grande responsabilisation de chaque participant et acteur du secteur.



« Je vous encourage à prendre à cet égard, les dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnel les conclusions et les recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenues », a-t-elle martelé.