Tchad : des kits alimentaires pour les sinistrés du 9ème arrondissement

Ce 2 septembre, Le ministère de la santé publique en collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad offre aux sinistrés d’inondation de la commune du 9ème arrondissement de N’Djamena, des kits alimentaires.

Composés des bidons d’huile, nattes, sacs d’arachide, couverture et bâche, ces kits sont donnés par le gouvernement aux sinistrés de la commune du 9ème arrondissement, refugiés au sein du lycée de Walia à cause des inondations. C’est la solidarité nationale envers les sinistrés, indique le directeur général du ministère de la santé publique, Ismael Bahr Bachar. « C’est peu, mais nous allons venir et encore auprès des sinistrés pour leur assister », promet-il. Il informe que l’Etat avec ses partenaires sont en train de travailler d’arrache-pied pour le bien-être des tous les sinistrés.

Le maire intérimaire de la commune du 9ème arrondissement, Hassana Hamid Mahamat, a fait comprendre qu’au-delà de cette assistance, la commune a aménagé un site près de la station Tradex. La commune attend la visite du gouvernement pour installer les tentes, latrines et autres.

Ayant reçu les kits, Kaltouma, une bénéficiaire apprécie le geste. Elle plaide pour que le gouvernement et ses partenaires n’oublient pas les nombreuses veuves et orphelins qui font partie de ces sinistrés.