Tchad : des jeunes de Bagasola initient une journée citoyenne ville propre

SALUBRITE – Le préfet du département de Kaya Dimouya Souapebé a présidé la cérémonie du lancement d’une journée citoyenne dénommée ville propre ce 13 février 2020 dans les locaux de l’hôpital du district sanitaire de Bagasola. Une initiative du regroupement des associations de jeunes et femmes de Kaya avec l’appui financier d’Oxfam Intermoon au Lac.

L’objectif de cette activité est de faire la salubrité au sein du district sanitaire de Bagasola et sur l’avenue principale de la ville. Selon Mahamat Ousmane Wayami, porte-parole du regroupement des associations, le fait d’initier cette activité est une manière de démontrer la volonté de la jeunesse à s’engager dans les actions de développement. « La question de l’hygiène et de la propreté de notre cadre de vie nous interpellent en tant que jeunes. L’on n’a pas besoin de rappeler qu’un environnement privé de salubrité est source de différentes maladies qui pourront affecter les enfants en bas âge, les femmes et tout le monde », a-t-il déclaré. « La jeunesse dans son ensemble et les femmes sont résolument décidés à s’inscrire dans la perspective de rendre salubre et vivable notre cadre de vie commune à travers des actions citoyennes dans nos communautés. Car ces actions sont pour nous, une contribution noble pour la transformation positive de notre cité et du développement de notre département. Nous appelons donc de tous nos vœux les différents acteurs à compter avec les jeunes et les femmes », poursuit-il.

Très touché par cette initiative, le préfet du département de Kaya, Dimouya Souapebé dit être un témoin des ambitions et de l’engagement de la jeunesse et loue cette initiative de la jeunesse qui ose.Car selon lui,l’initiative vient jeter une base pour la conscientisation et l’ambition à entreprendre pour la confiance et l’état d’esprit retrouvés.

Dr Kaïnba Ndaïnet, représentant l’équipe cadre du district sanitaire de Bagasola, remercie le regroupement des associations de jeunes et femmes. Pour lui, l’œuvre initiée par les associations des jeunes et des femmes du département de Kaya vient réconforter le district dans l’élan qu’il a amorcé. « En retour, je remercie infiniment les responsables des associations à différents niveaux pour l’initiative très louable qui nous réunit aujourd’hui. Notre souhait est que de telles initiatives soient aussi portées par toute la population afin que la question de l’hygiène et de la salubrité soit prise à bras le corps. »

L’organisation d’une journée citoyenne découle du plan d’actions citoyennes élaboré en 2018 par les associations des jeunes et femmes avec l’appui d’Oxfam Intermoon à travers son programme d’influence grâce au financement du bailleur SIDA (Sweden International Développement Agency).