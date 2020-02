Tchad : des cadeaux offerts aux nouveau-nés du 29 février

SOCIETE – La première dauphine de Miss Tchad 2016 Yasmine Dona accompagnée des membres de l’association Charity a offert ce samedi à la maternité de l’hôpital de la Mère et de l’Enfant des cadeaux aux nouveau-nés du 29 février.

Nous sommes à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant précisément à la maternité dans une ambiance bruyante où chacun est dans ses préoccupations. Les causeries des femmes dans la salle d’attente les cris des enfants, les femmes venues en consultation prénatale, quelques-unes venues pour accoucher, des sages-femmes et infirmières en pleine activité. C’est dans cette ambiance que la Miss Tchad 2015, la première dauphine de Miss Tchad 2016 et l’association Charity sont venues rendre visite aux nouveau-nés du 29 février 2020.

Ils sont 14 bébés à être nés ce 29 février 2020 à la maternité de l’hôpital de la Mère et de l’Enfant. Pour marquer ces naissances venues dans une année bissextile, la première dauphine de Miss Tchad 2016 Yasmine Dona et les membres de l’association Charity ont offert plusieurs cadeaux à ces nouveau-nés. Yasmine Dona explique l’initiative : « j’étais venue il y a de cela quatre ans ici à la maternité de l’hôpital de la mère pour féliciter les mères qui ont accouché le 29 février et j’avais promis repasser quatre ans après pour faire autant avec les autres enfants. C’est pourquoi je suis là aujourd’hui accompagnée des autres ici présents pour tenir à la promesse faite. »

Les cadeaux reçus par les enfants sont entre autres les couches, les biberons, les bassines et plein d’autres choses pour assurer les premiers besoins des nouveau-nés.

Les parents de ces 14 nouveau-nés, très émus, ont apprécié l’acte des jeunes à sa juste valeur. Les responsables de la maternité ne sont pas restés indifférents face à ce bienfait social et ont encouragé ces jeunes de continuer dans cet élan.

Mouni Nguemadji Lauréa