Tchad: des discussions en cours pour le paiement de la dette intérieure

Le mardi, pas de consensus entre le ministère des Finances et du Budget et les établissements de crédit. Les deux parties ont ajournée la possibilité de paiement de la dette intérieure.

Le paiement de dette intérieure doit attendre encore une semaine. Une rencontre entre le ministre des Finances et du Budget, Hamid Tahir Nguilin et les établissements bancaires a eu lieu le mardi 28 avril. Une réunion qui devrait permettre le déblocage de 110 milliards francs CFA dans un bref délai pour éponger la dette intérieure.

Pour les patrons des établissements bancaires, il ne faut pas aller vite au besoin. Selon eux, il faut régler certains détails avant de passer au paiement de cette dette. De ce fait, les deux parties se sont donné un délai d’une semaine pour peaufiner les derniers détails avant d’annoncer le paiement.

Pour le président de l’Association des professionnels des établissements de crédit (APEC), Bichara Brahim Kossi, la proposition faite par le gouvernement mérite un recadrage à un certain niveau. « Nous avons relevé les points tant au niveau des banques qu’au niveau du ministère des Finances et du Budget qui méritent d’être revenus. Ainsi, il a été instruit de travailler parallèlement pour régler certains points et de se retrouver au début de la semaine prochaine pour continuer sur la discussion et arrêter définitivement les conditionnalités liées à cette opération », a expliqué Bichara Brahim Kossi.

Le paiement de cette de intérieure a été annoncé par le président de la République, Idriss Deby Into. Une promesse faite lors de son message à la nation. Il avait instruit au gouvernement de débloquer une somme de 110 milliards pour éponger la dette intérieure.