N’Djamena: des concessions gazées à Moursal et Chagoua

La ” marche du peuple acte 2”, initiée par Les Transformateurs, des partis politiques et organisations de la société civile, est lancée ce matin dans quelques quartiers de N’Djamena. Plusieurs personnes sont descendues dans les rues bien que les éléments de la police nationale aient quadrillé les grandes voies. Certaines concessions à Moursal et Chagoua ont reçu, par effets collatéraux, les gaz tirés par les éléments du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP).

Les habitants des quartiers Moursal et Chagoua, respectivement dans les 6eme et 7eme arrondissements de N’Djamena subissent depuis 6 heures les effets des gaz lacrymogènes. Plusieurs concessions ont été gazées. Des enfants et personnes âgées sont asphyxiés.

Développement en cours.