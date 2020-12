Tchad : dernier jour des travaux du 4e congrès du CNCJ

les rideaux seront tirés d’ici quelques heures sur le quatrième congrès ordinaire du Cnseil national consultatif des jeunes du Tchad (CNCJ).



Commencé le 03 décembre sous la houlette du ministre en charge de la jeunesse, Christian Mohamed Ndonga, ce grand rendez-vous de la jeunesse tchadienne, a permis aux participants d’élire l’équipe dirigeante du CNCJ.

Après l’ouverture des travaux, un présidium de sept membres dirigé par Dr Ali Abderrahmane Hagar a été mis sur pied. Au deuxième jour des travaux, Abakar Al Amine Dangaya a été élu président du Conseil national consultatif des jeunes du Tchad face à trois autres candidats.



Rappelons que le CNCJ a été mis en place en 2005 conformément à plusieurs recommandations notamment de la Confejes, de la Chambre africaine de la Jeunesse, de la Conférence nationale souveraine de 1993.

Il est l’organe faîtière qui joue l’interface entre la jeunesse, les pouvoirs publics et les partenaires d’appui au développement. Sa mission principale est de devoir transcender toutes les considérations subjectives pour mieux conscientiser la jeunesse et faire sa promotion pour son éclosion sur les plans social, professionnel, éducatif, culturel, économique et sportif.