Tchad : délestage général dans la capitale

Ce vendredi 21 février 2020, un délestage général s’est produit plongeant la capitale tchadienne dans le noir.

Près de cinq heures de délestage général a été vécu dans les N’Djamenois ce vendredi. Vers 11 heures, l’électricité a été coupée perturbant ainsi le fonctionnement de l’administration et des commerces. Certains ont fait appel à leurs groupes électrogènes ; d’autres aux panneaux solaires.

Du côté de la Société nationale d’électricité, organe en charge de la production et distribution, aucune explication n’est pour le moment donnée. Mais pour l’heure, l’électricité est rétablie dans certains secteurs. Depuis un an et demi, le problème de délestage n’est pas récurrent à N’Djamena.