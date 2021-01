Tchad : Découvrez le calendrier des différents concours de l’ONECS

Après une cessation d’activités liée à la pandémie de coronavirus, l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) présente le calendrier des concours du supérieur.

Dans un communiqué officiel rendu public ce 15 janvier par Prof. Bakari Abbo, directeur général de l’Office national des examens et concours du supérieur, le calendrier du déroulement des concours d’entrée en 1ère année des instituts et écoles normales supérieures a été rendu public. Le calendrier se présente comme suit :

Le concours d’entrée à l’École normale supérieure de Bongor se déroulera le 24 janvier 2021. Ceux de l’École normale supérieure d’Abéché pour le 31 janvier, l’École normale supérieure de N’Djamena pour le 07 février 2021.

Pour l’Institut national supérieur de pétrole de Mao, l’Institut national supérieur du Sahara et du Sahel d’Iriba, l’Institut national supérieur d’élevage de Mossoro,

l’Institut national supérieur des Arts et Métiers de Biltine ainsi que l’Institut national supérieur des sciences agronomiques et technologie agro-alimentaire de Laï, les concours se dérouleront tous le 14 février 2021.

Le directeur général de l’ONECS tient à rappeler aux candidats de respecter les mesures barrières pour contrer la propagation du virus pour le bien-être de tous.