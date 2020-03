Tchad : décès de Bintou Malloum, 1ère femme ambassadrice

NÉCROLOGIE – Bintou Malloum, femme politique, est décédée ce mardi 10 mars à N’Djamena, a appris Tchadinfos.

Née le 31 mars 1946 dans le Salamat, Bintou Malloum est une femme politique tchadienne. Entre 1993 et 2003, Bintou Malloum avait occupé le poste de secrétaire d’État à la Fonction publique et au Travail, puis trois fois ministre des Affaires sociales et de la Famille.

En 1997, Bintou Malloum est la première élève de l’Ecole nationale d’Administration et de la Magistrature du Tchad et la première femme à occuper le poste d’ambassadrice.