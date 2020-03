Tchad : création d’une Brigade de contrôle et de représailles pour le suivi des mesures contre le Coronavirus à Bongor

Pour faire face à la pandémie du covid-19, une brigade de circonstance dénommée « Brigade de contrôle et de représailles » est créée à Bongor dans la province du Mayo Kebbi Est. Elle est constituée des autorités administratives, communales, organisations de la société civile, forces de l’ordre et de sécurité.

Lancées le samedi 27 mars 2020, les activités de la Brigade de contrôle et de représailles consistent à sensibiliser, suivre avec précision la mise en application des mesures édictées par le gouvernement, et au besoin de contraindre tous ceux qui s’y opposent. La brigade multiplie à cet effet des stratégies et des séries d’opérations contraignantes pour amener la population à appliquer les mesures de prévention contre le nouveau coronavirus.

Les éléments de brigade patrouillent dans les différents quartiers notamment les marchés et centres d’attraction pour se rassurer de l’effectivité du respect des mesures . A leur passage, des bars, buvettes, cabarets, boutiques qui ne respectent pas la mesure de fermeture sont hermétiquement scellées. Dans le même sens, des matériels sont saisis et les détenteurs de ces endroits de loisirs sont avertis .

Outre, des contrôles sont effectués dans certains villages aux abords du fleuve Logone où, des personne traversent clandestinement pour entrer en territoire tchadien. Les autorités traditionnelles et leurs populations sont sensibilisées à l’occasion sur le danger du covid-19. Là aussi, les pirogues ayant permis le transport de certaines personnes venues du Cameroun sont saisies et scellées.

A chaque déplacement, la brigade laisse des instructions fermes aux commerçants , clandomen, responsables des agences de voyage, chauffeurs, bref toutes les couches sociales à se conformer aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Interrogé, le préfet du département de Mayo-Boneye, Ramadane Djarsia, par ailleurs président de la Brigade de contrôle et de représailles souligne que l’objectif de cette structure n’est pas de torturer la population mais de sensibiliser, donner des orientations, de lutter contre toute éventuelle contamination du Covid-19 dans le département. Pour lui, aucune dérogation à la loi ne sera tolérée. « Pour le bien de tous, la brigade lance un appel à la population à se conformer au respect stricte des règles. Tous ceux qui outrepasseront ces décisions dans les jours à venir seront sévèrement punis » avertit le préfet.

Tous les jours, la brigade intensifie ses actions dans le département pour assurer la sécurité sanitaire de la population.

HZE, Correspondant dans la province du Mayo Kebbi Est