Tchad : Combattre le chômage des jeunes, le crédo de CAPE-TCHAD

Entrepreneuriat : le Centre d’appui pour la promotion de l’entrepreneuriat au Tchad (CAPE-TCHAD), a officiellement lancé ses activités ce 12 novembre, au Centre d’étude et de formation pour le développement (CEFOD). CAPE-TCHAD oeuvre dans l’accompagnement des jeunes chômeurs.

L’emploi est un droit au même titre que l’éducation et l’instruction. C’est dans cette optique que s’inscrit le Centre d’appui pour la promotion de l’entrepreneuriat au Tchad. CAPE-TCHAD se veut une structure qui œuvre dans la lutte contre le chômage des jeunes en les formant et les orientant dans des domaines porteurs d’activités.

Former les jeunes aux techniques d’entrepreneuriat; promouvoir la diversité des activités génératrices des revenus; favoriser l’accès des jeunes promoteurs à l’emploi ; accompagner les jeunes entrepreneurs en amont pour la création des petites et moyennes entreprises sont les objectifs principaux de CAPE-Tchad, informe son Coordinateur national, Ali Adam Brahim.



Pour la représentante du ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Aïssatou Oumarou Ibrahim, le Tchad est un pays où la majorité de la population est jeune et le taux de la non scolarisation est à 80%. ” la formation de ces jeunes afin de créer des emplois est une priorité pour le développement du pays“, a déclaré Mme Aïssatou Oumarou.