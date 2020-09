Tchad : “C’est avec peine que j’ai appris le décès de nos trois soldats”, Idriss Déby Itno

Trois soldats de l’armée nationale tchadienne ont trouvé la mort au cours d’une attaque à Kaiga Kindjiria, dans la province du lac le 5 septembre 2020.

« Samedi, l’un des véhicules de l’armée tchadienne qui effectuait des patrouilles entre les départements de Fouli et Kaya, a sauté sur une mine de Boko Haram à Fouli », a indiqué à l’agence turque d’information, Anadolu, le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Mahamat Zene Chérif, a également confirmé cette information. Il a annoncé que l’incident a occasionné la mort de trois vaillants soldats et 7 autres sont blessés.

Le chef de l’Etat, Idriss Déby, à travers son compte Twitter a exprimé sa peine.

C’est avec peine que j’ai appris le décès de nos trois soldats suite à l’explosion d’une mine à Kaïga-kindjiria. J’adresse mes condoléances aux familles éplorées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Rien n’entamera notre détermination à vaincre le péril terroriste. — Maréchal Idriss Deby Itno (@MIdrissDebyItno) September 6, 2020

Selon la dépêche de l’agence Anadolu, au total, six militaires tchadiens ont été tués et plusieurs autres blessés, dans deux attaques distinctes, vendredi et samedi, respectivement au Lac Tchad et près des frontières libyennes.