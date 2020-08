Tchad : « Ce séminaire sur le savoir-vivre est une réussite », DG ENA

Ce samedi 15 août, tiré de rideaux sur le séminaire de formation sur le savoir-vivre à l’intention des élèves du second cycle de l’Ecole nationale d’administration (ENA), ouvert le 14 août.

Lancé officiellement pour deux jours afin d’outiller la 18e promotion de l’ENA sur les usages protocolaires, le code vestimentaire, l’esthétique corporelle, l’art de la table et bien d’autres bonnes manières, le séminaire a été clos cet après-midi du 15 août.

A l’occasion, Senoussi Hassana Abdoulaye, Directeur général de l’ENA rappelle que cette formation a été initiée pour permettre aux énarques, futurs cadres de l’administration, d’éviter de pérenniser les mauvaises manières souvent constatées dans l’administration publique tchadienne. Pour lui, ce séminaire est une réussite de part la qualité des formateurs, l’engagement et l’intérêt dont les élèves ont fait montre. Il exhorte les récipiendaires à en faire bon usage de « ces règles élémentaires très importantes dans la vie professionnelle et personnelle. »

Pour les élèves de la 18e promotion de l’ENA, malgré que cette formation arrive en fin de cursus, elle est d’une importance capitale. Car, « elle a permis de connaître les usages protocolaires de bases, l’art de table et autres bonnes manières pour savoir nous comporter ici au Tchad ou à l’international », remarque Koboy Théophilas.

Au nom de tous ses promotionnaires, Mahamat Adam Charfadine, président de l’Amicale des élèves de la 18e promotion de l’ENA remercie la direction générale de ladite école pour avoir initié cette formation. Il remercie par ailleurs les formateurs qui ont accepté de partager leurs savoirs et qui se sont donné corps et âme pour rendre ce séminaire riche et intéressant.