Tchad : ce qu’il faut retenir de l’actualité de la semaine du 22 au 29 novembre

RECAPTILULATIF- Si vous avez raté des évènements la semaine écoulée, Tchadinfos.com vous propose quelques éléments forts qui ont marqué l’actualité .

Politique

-Dans le cadre de sa tournée, le chef de l’Etat, Idriss Deby Itno s’est rendu à Massakory, dans la province du Hadjer-Lamis. Il a procédé à la pose de première pierre de construction de plusieurs infrastructures socio-économiques et routières. Le Maréchal du Tchad est allé ensuite à Massenya, dans le Chari-Baguirmi. En plus d’avoir eu une rencontre avec les forces vives, Idriss Deby Itno a également visité des écoles et l’hôpital de cette localité où il a laissé des consignes aux différents responsables concernés.

-L’ambassadeur Hissein Brahim Taha a été désigné comme le nouveau secrétaire général de l’Organisation de la conférence islamique suite à une rencontre tenue à Niamey au Niger.

-Une coalition des partis politiques de l’opposition et des associations de la société civile a été empêchée, par arrêté ministériel, de tenir un forum citoyen prévu du 27 au 29 novembre au centre Al mouna. Plusieurs lieux de rencontre ont été quadrillés ainsi que trois radios privées par les éléments de la police.

Des journalistes de la radio Fm Liberté ont été arrêtés et brutalisés puis relâchés quelques heures plus tard après des interventions.

Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et celles de la presse ont condamné cette bavure policière. Une journée sans radio est prévue pour le mardi 1er décembre par l’Union des radios privées du Tchad en guise de protestation.

-Le Président de la République a participé au 18e sommet des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac), le vendredi 27 novembre à Libreville au Gabon. Le point sur la cotisation des Etats membres ainsi que la situation politique de la République Centrafricaine étaient au menu de cette rencontre.

Sécurité

-Selon des sources gouvernementales, quatre soldats tchadiens ont été tués dans la nuit du 25 novembre dans une explosion au Lac Tchad. Ils ont péri suite à l’explosion d’une pirogue sur le lac. Elle aurait sauté sur un engin explosif improvisé. Une dizaine de blessés a été enregistrée suite à cet incident.

-L’ancien Chef d’état-major Général des Armées, le Général Tahir Erda Tairo, a été nommé par un décret présidentiel, Directeur Général des services de renseignement militaires, un poste très stratégique.

Société

-Ce 28 novembre marque la célébration du 62e anniversaire de la proclamation de la République et la 11e édition de la journée de prière pour la paix et la cohabitation pacifique. Le chef de l’Etat Idriss Deby Itno en officiant la cérémonie a appelé à la consolidation de l’unité nationale.

-Une campagne dénommée les 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes a été lancée officiellement par l’ONG “la Voix de la femme” sur financement de la délégation de l’Union européenne au Tchad. “Lutter contre la recrudescence des VBG dans le contexte du Covid-19”, était le thème retenu.

-Un violent affrontement entre éleveurs et agriculteurs a eu lieu dans la Kabbia, dans la province du Mayo-Kebbi Est. Une vingtaine de morts selon les sources locales et plusieurs arrestations de personnes impliquées dans ce conflit ont été annoncées. Le gouvernement a aussi instauré un couvre de 19 heures à 5 heures et a rendu public un bilan de 11 morts du côté des agriculteurs et 11 autres des éleveurs .

-Une fillette de 12 ans aurait été violée par le sous-préfet de Tapol, dans le département de la Dodje, province du Logone Occidental. L’accusé Hamdan Togoi aurait menacé la sage-femme et l’infirmier qui ont consulté la victime. Le présumé violeur a apporté un démenti relayé par nos confrères du site Tchadanthropus.

Sport

-Le président de la Confédération africaine du football (Caf) a été suspendu par la commission d’éthique de la Fédération internationale de football Association (Fifa) pour une durée de cinq ans. il est reproché à Ahmad Ahmad d’avoir détourné des fonds.

-« Dieu est mort », a titré le journal français l’Equipe. En effet, l’ancien champion argentin Maradona a tiré sa révérence suite d’une complication cardiaque. Une nouvelle qui a attristé les fans du football et le monde sportif en général.

-Le club tchadien Gazelle Fc a gagné un match sur tapis vert le 29 novembre. Il devait affronter le Club Gr Siaf de Djibouti au stade Idriss Mahamat Ouya mais le club djiboutien a brillé par son absence et a perdu la partie selon les règlements du football.