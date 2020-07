Tchad : ce qu’il faut pour avoir sa carte de journaliste professionnel

MEDIA – Le mercredi 15 juillet, la Commission nationale de la carte d’identité du journaliste professionnel (CNCIJP) a lancé officiellement la délivrance de la carte professionnelle du journaliste.

La nouvelle Carte d’identité du Journaliste Professionnel est un bout de papier bleu-ciel de 9,5 cm × 7,5 cm. Sur cette carte, il est visible les couleurs nationales à l’angle gauche, juste en bas on peut lire « Presse » en rouge. Ensuite, il est écrit les informations du journaliste. Enfin en bas, les inscriptions “conformément à la loi 031/PR/20 du 18 décembre” et “Laissez-passer officiel ».

Pour avoir ce « Laissez-passer officiel », il faut déposer auprès de la Commission nationale de la carte d’identité du journaliste professionnel (CNCIJP) les pièces suivantes :

Une copie du contrat de travail

Une copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport

Une copie de ses trois derniers bulletins de salaire

Un certificat de l’employeur spécifiant exactement la fonction exercée et le montant des appointements

Un curriculum vitae

Un certificat de l’employeur certifiant que le journalisme est bien la profession principale et régulière

Un certificat de l’employeur précisant outre la qualification exacte, le montant des piges perçus sur une période, pour les collaborateurs rémunérés à la pige

Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois

Un certificat de nationalité

Une copie du titre de séjour ou de la carte de résidence pour les journalistes étrangers

Et deux photos d’identité

La carte d’identité du journaliste professionnel donne accès aux aérodromes habituellement réservés aux voyageurs, à l’embarquement et au débarquement ; aux lieux où se déroule un événement public même ceux quadrillés par le cordons des services d’ordre et de sécurité. La carte permet également d’accéder aux guichets des postes et télécommunication notamment la communication téléphonique, du télex, de la télécopie ou de l’internet en priorité enfin d’obtenir des facilités dans les agences de voyage.