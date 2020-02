Tchad : ce que l’on sait de l’enlèvement à la pâtisserie Pain doré

SÉCURITÉ – Dans la soirée du mercredi 19 février 2020, un jeune homme a été agressé puis enlevé par des inconnus à la pâtisserie Pain doré de N’Djamena. Voici que ce qui s’est passé.

Selon les images de la caméra de surveillance du restaurant, deux filles étaient installées quand un jeune est venu les rejoindre. Aussitôt trois autres personnes sont venues pour s’adresser au jeune et sa compagnie. S’en est suivi une dispute.

L’un des trois a blessé le jeune avec un verre posé sur la table. Une quatrième personne vient alors rejoindre les trois personnes. Des usagers du lieu s’interposent mais ne réussissent pas à séparer les belligérants. L’une des quatre personnes braquent alors son arme de poing et somme le jeune de les suivre. Impuissant, le jeune se soumet à cette exigence. Il est embarqué dans un véhicule et disparaissent laissant des clients et autres usagers de Pain Dorée, dans la stupéfaction. Chacun y va de son commentaire.

Dans la foulée des agents de sécurité débarquent aussitôt sur le lieu. Après être renseignés sur les faits, ils demandent à visualiser le film de la caméra de surveillance. Les visages sont identifiés et les éléments de la sécurité quittent la pâtisserie. L’enquête suit son cours.