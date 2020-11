Tchad : « Ce n’est que dans la paix et la concorde nationale que la population peut bénéficier de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures sociales de base », Mahamat El-Mahdi Abderamane

Société : A l’occasion de la journée nationale de prière pour la paix célébrée ce 28 novembre, le Collectif d’action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad a fait un point de presse.

Célébrée chaque 28 novembre depuis 2010, cette journée est consacrée à la prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Cette journée coïncide avec l’anniversaire de la proclamation de la République du Tchad.

C’est dans ce sens que le Collectif d’action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (Cajdet) a orienté sa communication. Mahamat El-Mahdi Abderamane, président dudit collectif pense « la paix est le gage de tout développement durable et harmonieux. Ce n’est que dans la paix et la concorde nationale que la population peut bénéficier de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures sociales de base ».

A cet effet, le collectif demande à « toute la jeunesse tchadienne de saisir cette perche afin de créer et de mener des activités en vue de l’amorce du développement du pays ». Le président du Cajdet appelle par ailleurs la jeunesse tchadienne de la diaspora de rentrer au pays afin de poser leurs revendications.

Mahamat El-Mahdi Abderamane a en fin saisi cette occasion pour rendre hommage aux défunts l’archevêque métropolitain de N’Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hassan Hissein Abakar qui ont, de leur vivant, “beaucoup contribué au dialogue interreligieux”.