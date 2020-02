Tchad : biographie de Mbodou Mahamat Ali

Né en 1957 à Mao au Kanem, Mbodou Mahamat Ali, chef d’état-major 2e adjoint est décédé le dimanche 16 février 2020 au Soudan. Tchadinfos.com vous dresse son parcours express.

Formation

Bac série C

*Centre d’instruction militaire

*Institut aéronautique Amaury la grange de Hazbrouk en France

*École militaire d’application de Bourges en France

*École militaire de Boston aux États-unis

*Diverses autres formations et recyclages en mécanique avion, électricité avion, lutte contre terrorisme, stratégie et défense, etc. en Suisse, Portugal, Honolulu Hawaii, etc.

Domaine de compétences:

Mécanique avion, pilotage

Postes occupés

*Commandant de bord Gruman l’avion présidentiel

*Membre équipage avion présidentiel

*Responsable avion présidentiel

*Chef des moyens techniques

*Chef B4 adjoint

*Chef B4

*Chef d’état-major de l’armée de l’air (CEM)

*Inspecteur général des armées adjoint

*Conseiller Air du ministère de la défense

*Chef de l’état-major de l’armée de l’air jusqu’à sa mort