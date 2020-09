Tchad : Bientôt sera opérationnel un dépôt de 36 millions de litres de carburant

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire de la présidence de la République Kalzeubé Pahimi Deubet a visité ce mardi 1er septembre, le chantier du dépôt pétrolier de Djarmaya. D’ici décembre le dépôt sera opérationnel, le chantier est exécuté à 90%, a annoncé le ministre d’Etat.

Conçu par la société des hydrocarbure du Tchad (SHT), le dépôt est supervisé par la société tchadienne dès dépôts pétroliers (STDP). Le dépôt est un local technique équipé de matériels de dernière génération, « Il est comme le plan B de la raffinerie car en cas de travaux, le dépôt servir 3 à 4 mois le carburant », explique le Ngarhouleum Ndoningar Claver, Directeur General de la Société Tchadienne des Dépôts Pétroliers (STDP).

Le dépôt peut servir 80 citernes de carburants (super, Gasoil et jet) par jour. Il dispose de trois cuves : 11 millions de m3 de super, 11 millions de m3 de Gasoil et 11 millions de m3 de jet. « C’est un stockage et la STDP va assurer la distribution à tout moment », assure le DG.

Le ministre d’Etat ministre sécrétaire général de la Présidence de la République au chantier du dépot petrolier

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République accompagné de la ministre de l’énergie , représentant son collègue du pétrole a pu visité tous les compartiments du chantier. Les installations techniques ont attiré l’attention de Kalzeubet Pahimi Deubet qui s’est réjoui du résultat.

Le dépôt dispose aussi de 21 millions de m3 de réserve en eau pour faire face aux éventuels incendies.

En plus de ce dépôt de carburant, il y a aussi un autre gazier pas loin.

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a instruit que le dépôt de stockage de carburant puisse démarrer ces activités d’ici décembre 2020.