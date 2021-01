Tchad : bientôt la 5e édition du festival « Yallade Goumoufock »

CULTURE – La 5e édition du festival hip-hop Junior « Yallade Goumoufock » aura lieu du 20 au 31 janvier. L’annonce a été faite ce 18 janvier par son promoteur Roukika Bonon Augustin.

« Santé pour chaque enfant », est le thème retenu pour cette 5e édition du festival. Plusieurs rubriques culturelles et artistiques meubleront cette édition. Il s’agit des danses, interprétations, rap, hip-hop, slam, etc.

Contrairement aux éditions précédentes, “cette cinquième édition est placée sous le signe de la perfection et de l’innovation dans les différentes rubriques de la compétition qui seront catégorisées: filles et garçons, jeunes et adolescents avec handicap, enfants de la rue. Les finalistes feront une compilation en audiovisuel qui sera diffusée partout où le besoin se fera sentir“, situe le promoteur du festival, Roukika Bonon Augustin, par ailleurs porte-parole des enfants.

« Yallade Goumoufock » se veut, selon les organisateurs, un vecteur de révélation des potentialités artistiques et culturelles des adolescents et jeunes. C’est pourquoi, selon Roukika Bonon Augustin, ” cette forme de culture urbaine qu’est le hip-hop vise à favoriser l’expression des droits des enfants par la création et l’expression artistiques et culturelles“.