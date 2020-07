Tchad-BAD : 36 263 000 000 milliards de francs CFA pour atténuer les effets de la Covid-19

Ce 29 juillet, le Tchad et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé deux accords de don. Ces dons entrent dans le cadre du programme d’appui en réponse à la crise de la Covid-19 dans les pays du G5 Sahel (PARC COVID.19 – G5 Sahel).

36 263 000 000 milliards de Francs CFA, c’est le montant de cet accord de don signé par Issa Doubragne, ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale et Ali Lamine Zeine, Représentant Résident de la BAD au Tchad, en présence du ministre des finances et du budget, Tahir Hamid Nguilin. Ce fonds vise à appuyer les Etats du G5 Sahel dans le cadre de la lutte qu’ils mènent contre la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur l’économie et le social.

Pour Issa DOUBRAGNE, ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de laCoopération Internationale, ces dons qui s’ajoutent à la panoplie de dons faits par le groupe de la BAD, témoignent de l’excellence de la coopération entre le Tchad et l’institution panafricaine. Il souligne par ailleurs que ces dons permettront d’appuyer les pays du G5 Sahel, le Tchad en particulier dans ses efforts pour faire face à cette pandémie aux conséquences diversifiées. Il assure que les fonds issus de ces dons seront utilisés à bon escient afin que les objectifs assignés soient atteints.

Présent à cette signature d’accord, Tahir Hamid Nguilin salue cet appui de la BAD et exprime son souhait de voir prospérer cette coopération.