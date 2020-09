Tchad : attention, les résultats du baccalauréat ne sont pas encore disponibles

Ce jeudi, 3 septembre, de fausses rumeurs annoncent la disponibilité des résultats du baccalauréat 2020. Mais selon le jury du baccalauréat, tout est faux.

Des rumeurs et même un lien internet menant vers un site internet circulent depuis ce jeudi au sujet des résultats du baccalauréat 2020. Selon ces informations, les résultats sont disponibles et les candidats peuvent y accéder en cliquant sur le lien internet. “Ce sont fausses informations qui visent à perturber les candidats. Il faut laisser les candidats tranquille. Les résultats ne sont pas imminents “, rétorque Bianzeubé Tikri, président du jury du baccalauréat 2020, contacté par la rédaction de Tchadinfos. Selon lui, le jury n’est pas encore prêt et ne sait pas encore à quoi ressemblerait es résultats du baccalauréat. ” Actuellement, nous sommes dans la phase de classification des copies des candidats. Après cette étape, il faut relever les notes, calculer les moyennes et saisir les listes sur ordinateur. C’est après toutes ces étapes que nous pourrons proclamer les résultats“, rassure Bianzeubé Tikri.

Il appelle les candidats au calme et leur demande de ne pas croire ne ces fausse nouvelles. Le jury fait de son mieux pour que les résultats soient disponibles aussitôt que possible, rassure le président du jury.