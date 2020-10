Tchad : Appropriation de la loi agro-sylvo-pastorale dans la zone méridionale

Une mission composée de la FAO et les ministères impliqués dans le développement du monde rural se trouve depuis plus d’une semaine dans différentes provinces de la zone méridionale du pays. L’objectif de cette mission est d’organiser dans chaque province concernée, un atelier de dissémination et d’appropriation de la loi agro-sylvo-pastorale, promulguée par le Maréchal Idriss Deby Itno, le 10 janvier 2020. Connaissant son importance pour le développement du monde rural, sa vulgarisation et sa compréhension par ces derniers sont nécessaires. Le ministère de l’élevage et des productions halieutiques est représenté par son inspecteur général, Adam Hassan Yacoub.

