Tchad : Airtel Money digitalise les revenus des commerces du bétail

A travers le partenariat avec l’association des vendeurs de bétails de Dourbali, la société de téléphonie mobile, Airtel, digitalise les revenus des éleveurs en mettant sur pied le nouveau service Airtel Money “Bagara”. La cérémonie a eu lieu le 30 septembre 2020.

C’est un projet qui a été initié au mois de février 2020 lors de la visite au Tchad du Directeur Régional d’Airtel Afrique, M. Michael Foley. En effet, lors de cette visite, en présence du Directeur Général d’Airtel Tchad, M. Djibril Tobe, le bureau des éleveurs du bétail de Dourbali, a clairement exprimé le besoin d’avoir un service de dépôt et de retrait d’argent à la fois simple, rapide, fiable et surtout moins cher pour assurer la bonne sécurité du commerce de bétail et de leurs activités quotidiennes.

Cette promesse a été tenue par Airtel, ceci à travers un message vidéo de M. Michael Foley très bien accueilli par la population de Dourbali. Ainsi donc, Airtel a lancé ce jour 30 Septembre 2020, le service AIRTEL MONEY-BAGARA.

Airtel Money Bagara accessible via un menu en tapant *436#, est un service dédié spécialement aux vendeurs de bétail du Tchad, l’objectif étant de digitaliser leurs revenus, et garantir la sécurité financière. « Ils sillonnent les marchés hebdomadaires et sont exposés aux risques d’agression” explique le directeur des ventes d’Airtel Tchad, M. Moustapha BATRANE. Il indique par ailleurs qu’avec ce service les éleveurs pourront aller partout sans courir de risques de pertes.

Pour le Préfet du département de Dourbali “il faut sensibiliser davantage les éleveurs pour qu’ils comprennent l’intérêt de ce service, et comment ouvrir un compte pour utiliser Airtel Money Bagara afin de sécuriser leurs revenus », dira-t-il pour exhorter les éleveurs.

Cette initiative a été très acclamée par la population. Le président des vendeurs de bétail de Dourbali a également manifesté sa reconnaissance à Airtel, qui ne compte pas s’arrêter là.

Le service s’étendra très bientôt dans toutes les zones environnantes pour permettre les échanges entre les localités (Amtiman ; Ati ; Billy ; Gama ; Haraz ; Loumia ; Massaguet ; Roro et N’Djamena). Grâce au service Airtel Money Bagara, les éleveurs profiteront désormais des frais et des commissions de service à des prix abordables pendant les marchés hebdomadaires.

Il faut rappeler que cette cérémonie a précédé l’ouverture officielle par le Maire de la localité, du premier kiosque Airtel Money pour accompagner les éleveurs dans les transactions d’argent prochaines.