Tchad : AIJD fait un don de sang au CNTS

SOCIETE – Pour venir en aide aux personnes en manque du sang, les membres de l’association internationale des jeunes pour le développement ont fait ce samedi un don de sang au Centre national de transfusion sanguine.

Ils sont onze jeunes de l’association internationale des jeunes pour le développement (AIJD) à faire un don de sang ce samedi au Centre national de transfusion sanguine. Un geste qui sauve. Ce don de sang est une initiative de ladite association pour sauver la vie des femmes qui accouchent, les accidentés et toutes autres personnes souffrantes et qui sont en manque du sang.

Dans son intervention, Abdelkerim Gadddar, secrétaire général de l’AIJD adresse ses mots de reconnaissance aux responsables de la structure d’accueil. « Par ma voix l’association adresse ses remerciements au directeur de l’HGRN qui nous a accordés cette opportunité de venir au secours des patients souffrants qui peuvent recevoir les poches de sang données qui peuvent les donner une seconde chance à la vie », a-t-il exprimé.

Membres de l’AIJD faisant don de sang au CNTS

L’acte posé par l’AIJD est apprécié par l’hôpital à travers son personnel. Le technicien supérieur à la banque du sang Seryabé Payang : « C’est une très bonne initiative de la part de cette association qui demande à être encouragée pour sauver la vie des autres. La demande dépasse l’offre qu’on reçoit ici à la banque du sang par jour. Si tout le monde pouvait emboiter le pas en faisant don du sang ce sera vraiment utile aux gens qui sont dans le besoin. »

L’AIJD est une association des jeunes apolitique, laïque et à but non lucratif qui porte ses avis à la question socioéconomique et professionnelle du peuple tchadien. Elle a pour but de venir à l’aide des autres ONG, du gouvernement et de la population, apporter sa pierre de contribution à l’édifice afin d’éradiquer définitivement les menaces qui retardent le décollage socioéconomique et professionnel du Tchad.

Mouni Nguemadji Lauréa