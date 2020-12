Tchad : Ahmat Mahamat Bachir lance officiellement la campagne de vaccination de masse contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants

ÉLEVAGE – Le Ministre de l’élevage et des productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, a tenu un point presse ce lundi à son cabinet, pour annoncer le lancement de la campagne de vaccination de masse contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, édition 2020 – 2021.

Selon le ministre Bachir, face au grand défi de réduction de la pauvreté, l’élevage constitue un secteur vital pour la croissance économique du Tchad. “Avec un effectif important de ruminants, le pays doit préserver ce potentiel à travers la lutte constante contre les maladies animales qui constituent une contrainte majeure dans ce secteur”, souligne le Ministre.

C’est dans ce contexte que le Tchad compte lancer officiellement la campagne de vaccination annuelle de masse contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, édition 2020 – 2021, dans la province de Hadjer-Lamis, précisément dans le village Filey, situé à 18 km de Massaguet.

” Le gouvernement tchadien, sous la haute clairvoyance du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, a inscrit la péripneumonie contagieuse bovine(PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR) dans la liste des maladies prioritaires d’importance économique et sociale à surveiller sur le territoire national”, a indiqué le ministre Ahmat Mahamat Bachir.

Pour lui, l’objectif global de la campagne est de contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire du cheptel bovin et des petits ruminants. Ainsi, les bovins sains et âgés de 6 mois et plus seront vaccinés contre la PPCB et les petits ruminants âgés de trois mois et plus contre la PPR.

Concrètement, le ministre estime que le Tchad doit contrôler la PPCB et éradiquer la PPR d’ici 2025, par les vaccinations. Il doit réduire progressivement la prévalence de la PPCB de 44,83 % à un taux de 15 % et accroitre tout autant la séroconversion de la PPR de 53,6% à 90%.

Concernant ces deux maladies qui constituent des obstacles à l’essor de l’élevage, le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, à travers la Direction des Services Vétérinaires, s’engage dans une nouvelle stratégie permettant une lutte harmonisée pouvant améliorer les résultats des campagnes annuelles de vaccination.

La vaccination est obligatoire et l’acte vaccinal est payant pour la péripneumonie contagieuse bovine et gratuit pour la peste des petits ruminants.

Le ministre affirme que les communautés agro-pastorales sont sensibilisées afin d’assurer la santé de leur bétail et sécuriser les productions agricoles dans le respect des couloirs de transhumance. “La préservation de leurs moyens d’existence et la coexistence pacifique constituent la condition d’un développement harmonieux”, soutient Ahmat Mahamat Bachir.

Cette campagne, d’après le Ministre, vient en réponse au souci de contribuer activement à l’éradication de la PPR à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).

“Le Gouvernement de la République du Tchad, les partenaires techniques et financiers, les agents de l’élevage, les Organisations des professionnels de l’élevage et les éleveurs doivent conjuguer ensemble leurs efforts en vue d’éradiquer la PPR dans notre pays”, a souhaité le ministre, avant d’adresser ses remerciements à l’ensemble des partenaires techniques et financiers “qui accompagnent toujours le Gouvernement dans sa politique pour le développement socio-économique harmonieux de notre pays”.