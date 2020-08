Tchad : Abdoulaye Sabre à Am-Timan pour assister les sinistrés du Salamat

SOCIÉTÉ- Une délégation conduite par le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale s’est rendue vendredi, 28 août, à Am-Timan dans la province du salamat pour appuyer les victimes de l’inondation par des vivres et non-vivres.

Débarquée dans la province pour la circonstance, la délégation composée du ministre en charge de la solidarité nationale et sa collègue des petits métiers, a fait descente sur le site inondé et le Camp d’accueil des victimes. selon Abdoulaye Sabre Fadoul, cette visite répond aux principes de la solidarité nationale que le Marechal du Tchad en fait une priorité.

Ce sont plus de 2000 personnes à être victimes de l’inondation causée par de fortes pluies qui se sont abattues sur la localité de Mouraye. La délégation a remis une assistance composée de vivres et de non vivres, mais aussi des médicaments. Notamment, ce 54, 9 tonnes de céréales, 1 500 couvertures en laine , 1 500 nattes, 2000 moustiquaires et 1 500 bâches qui ont été mis offerts aux sinistrés.

a rappelé les vertus de la solidarité nationale et a exhorté les responsables à gérer rationnellement cet appui au profit des vulnérables. « J’exhorte le sous-Comité Assistance de la province et les différents acteurs chargés de la distribution de cette assistance du Gouvernement, de le faire dans la transparence et l’équité afin que les bénéficiaires ne soient lésés », exhorte Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la santé publique et de la solidarité nationale. « Un rapport détaillé sanctionnant vos opérations doit être adressé au Ministère en charge de la Solidarité Nationale qui se chargera de le transmettre à qui de droit », exige-t-il.

Le ministre saisit l’occasion pour remercier tous ceux qui ont promptement réagi pour alerter le pouvoir central sur la situation de l’inondation dans la zone.