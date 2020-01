Tchad : Abakar Djermah Aumi postule à la présidence du judo africain

JUDO – Au cours de sa sortie médiatique du 4 janvier 2020, Abakar Djermah Aumi a annoncé sa candidature à la présidence de l’Union africaine de judo (UAJ), composée de 54 fédérations nationales africaines.

Même si son ambition peut sembler démesurée pour d’aucuns, soulignons que l’homme a plusieurs cordes à son arc. Abakar Djermah est l’actuel président du Comité olympique et sportif tchadien (COST). Il est nanti de 6 ans d’expertise en organisation des compétitions, de 21 ans d’expérience en éducation et coaching en art martial, de 12 ans d’expérience en management international associatif. Il est également directeur sportif de l’UAJ, membre de la fédération internationale de judo, vice-président de l’ACNOA, etc.

Au vu de ce considérable “background”, il se dit prêt à briguer l’élection à la présidence de l’UAJ, dont l’Assemblée générale élective est prévue pour avril 2021. “Je postule à cette fonction car j’ai la conviction de pouvoir apporter un renouveau et un dynamisme pour le développement et la promotion du judo africain. Ma motivation puise sa source dans le fort potentiel dont dispose l’Afrique dans la discipline du judo. Mon cursus est quantifié et qualifié, je suis le candidat idéal“, harangue-t-il. Avant d’épiloguer au final, “apporter la touche tchadienne au judo africain pour son rayonnement”.

BACTAR Frank I.