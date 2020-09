Tchad: à un mois de la reprise des cours, des sinistrés d’inondation occupent les écoles

VIDEO – La rentrée des classes est pour le 1er octobre. À un mois de cette date, certaines salles de classes sont occupées par des sinistrés de l’inondation. Faut-il les déloger pour préparer la reprise des cours ?

Plus de 200 sinistrés du 9ème arrondissement sont logés au lycée de Walia II. Les salles de classe sont transformées en dortoirs et cuisines. Pourtant, la reprise des classes est prévue pour le 1er octobre. De ce fait, faut-il déloger les réfugiés pour préparer la reprise des cours ?

Selon le directeur de l’administration du CEG de Walia II, ces sinistrés font face à d’énormes difficultés. Sans eau potable et sans nourriture, ces sinistrés appellent à l’aide. D’après leur témoignage, le peu de vivre et non vivre distribués par Médecin sans frontière et la Croix rouge n’est pas suffisant pour couvrir leurs besoins.