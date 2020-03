Tchad : à N’Djamena, il fait déjà chaud

Le mois de février vient de s’achever. Et le 1er mars s’est annoncé chaud rappelant aux N’Djamenois lé début des mois de forte chaleur.

1er mars 2020. La température a frôlé les 40°. Le début de mars, connu par des Tchadiens pour être le début des mois chauds, s’est annoncé bien chaleureux. Ceux qui ont fait quelques tours à pied, ceux enfermés dans les chambres ont bien senti la chaleur. Que de la sueur. L’ombre et la ventilation sont devenus subitement précieuses.

La chaleur ou bien “wata hami” en arabe local est revenu en boucle dans des conversations. Et oui la chaleur est bien là. Le moment de la forte consommation en eau et en électricité. Mais déjà là les regards se tournent vers la société nationale d’électricité avec des interrogations. Assurera-t-elle loyalement son rôle ?

Très bientôt, les gens vont commencer à dormir dans la cour de leurs maisons pour espérer avoir de l’air frais. En attendant, les ventilateurs et les groupes électrogènes sont en train d’être dépoussiérés.