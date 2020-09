Tchad : à Moundou, le ministre de la jeunesse et des sports insuffle une nouvelle dynamique

En visite officielle dans la province du Logone Occidental, le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a rencontré, le samedi 29 août 2020, l’équipe de la délégation provinciale sous sa coupe, les représentants des organisations des jeunes et l’exécutif des différentes ligues des sports. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique avec les institutions de base.

Ahmat Raha Mahamat Abdoulaye, gouverneur de la province du Logone Occidental salue la visite du ministre de la jeunesse et des sports et fait comprendre que la catégorie de la population que représente la jeunesse est celle sur qui l’Etat, avec à sa tête le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno fonde tout son espoir.

La série de rencontres tenues par le ministre, est une occasion pour les responsables en charge de la jeunesse et des sport, les leaders des organisations des jeunes et les présidents des ligues de sport du Logone Occidental d’exprimer de nombreuses doléances.

Au titre de la délégation provinciale sous tutelle, la déléguée Larwei Nangar s’est chargée d’égrener un chapelet des difficultés. Les 150 collèges, 50 lycées, l’unique université ainsi que l’école normale dit-elle, manquent cruellement des cadres d’éducation physique et sportive. Les animateurs de jeunesse pour l’encadrement des jeunes affectés pour la province ne représentent qu’une infime partie du besoin réel regrette la déléguée à la jeunesse et des sports du Logone Occidental. Aussi, le bâtiment qui abrite la délégation doit être réhabilité car trop petit, estime la déléguée. Pas de moyen de locomotion, outils informatiques, ce qui ne facilite pas la fluidité du travail.

Vient en suite, le tour des représentants des organisations des jeunes sous la bannière du Conseil National Consultatif des Jeunes du Logone Occidental CNCJ/LOC. La nomination de ROUTOUANG Mohamed NDONGA Christian à la tête ministère de la jeunesse et des sports est un motif de fierté pour les jeunes du Logone Occidental qui demande au jeune ministre d’orienter les efforts dans la formation et l’octroi des crédits.

Le cadre de concertation des sportifs du Logone Occidental est le dernier inscrit pour la série de rencontre avec le ministre. Il serait ingrat d’ignorer l’effort de l’Etat dans la province, lâche Ngamabaye Noudjitoloum avant de dire que les doléances de la jeunesse sportive est non négligeable. La construction du stade omnisport est inachevée, le stade municipal manque de vestiaires et des latrines et l’épineuse question du sponsoring est remise sur la table.

En réponse, le ministre se dit réconforté de la qualité pertinente des doléances. L’objectif de déplacement de Moundou dans le Logone Occidental est d’échanger afin de recadrer les initiatives prochaines. « Pour répondre aux exigences de chaque province, il faut nécessairement discuter avec les acteurs en charges de la jeunesse et des sports, comprendre les attentes afin de conformer ainsi les propositions du ministère à ces exigences » dit le ministre ROUTOUANG Mohamed NDONGA Christian. Aux nombreuses doléances, ROUTOUANG Mohamed NDONGA Christian promet résoudre progressivement. Les doléances les plus urgents auront un écho favorable dans un très court délai dit-il.

Parfait Ndo-dangsou