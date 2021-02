Tchad: à la découverte de la ville de Massakory

Située à 145 kilomètres au nord de N’Djaména, la capitale du Tchad, la ville de Massakory ou Moussa Lori est l’une des plus vieilles villes du Tchad.

Fondée le 20 octobre 1901, la ville a fêté son centenaire, le 20 octobre 2001. Ville cosmopolite, cette agglomération compte plusieurs ethnies : Arabe-Dagana, Kanembou, Diaou, Adia, Bouloua, Toundjour, Beniwail, Bilala, ainsi qu’une minorité de Fezzan, de Sara, et de Zaghawa. Il y a une forte dominance des Kanembou. Cette population a pour activités principales l’agriculture, l’élevage et le commerce.

Avec l’avènement de la démocratie et le système de la décentralisation, cette ville a été érigée en commune de moyen exercice en 1999, puis commune de plein exercice suite aux élections communales de 2012. Ce qui lui a permis d’avoir un conseil municipal élu, comptant 17 conseillers municipaux issus de quatre partis politiques à savoir : le MPS avec 10 conseillers, le RDP avec quatre conseillers, Alwassat avec deux conseillers et le MSA/R avec un conseiller.

Le périmètre urbain de la commune couvre un rayon de 5 kilomètres à la ronde et compte une population de 41.682 habitants repartis dans 31 quartiers. La ville est le chef-lieu de la province du Hadjer-Lamis.

La ville de Massakory est limitée au nord par Moussoro, au sud par Massaguet, à l’est par Bokoro et à l’ouest par N’gouri et Bol.

Massakory a un climat semi-aride de type sahélo-saharien, caractérisé par l’alternance d’une saison sèche de huit à neuf mois et d’une saison pluvieuse de trois à quatre mois. La température moyenne est comprise entre 18,3°C et 47,2°C entre janvier et mars.

Il convient aussi de signaler que Massakory est un important centre commercial et un passage obligé des transhumants à la recherche des pâturages, des commerçants et autres voyageurs en partance vers la Libye, l’Algerie, le Niger, le Bénin et le Nigeria.