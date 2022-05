Tchad : 82 projets financés par l’Agence française de développement

En dix ans, l’Agence française de développement (AFD) a financé 82 projets au Tchad pour un montant de 483 millions d’euros.

Pays sahélien enclavé, le Tchad fait face à de nombreux défis. Depuis plus de 60 ans, l’Agence française de développement (AFD), accompagne le pays dans son développement « inclusif, durable et pacifié », fondé sur l’accès des populations aux services essentiels, la bonne gouvernance et le renforcement des capacités des acteurs. « Une paix durable et pourvoyeuse de prospérité suppose un renforcement des capacités des acteurs et des institutions, tant au niveau central que local, nécessairement complété par des actions volontaristes d’atténuation des tensions et des conflits constatés à des degrés divers sur l’ensemble du territoire tchadien », détaille l’AFD.

Les défis du monde rural sont multiples. Il s’agit, entre autres, des systèmes de production extensifs, le changement climatique, les tensions entre agriculteurs et éleveurs ou encore une gestion non durable des ressources naturelles créant autant de pressions sur un système alimentaire déjà fragile, sur la sécurité et la santé des populations, ainsi que sur les écosystèmes du pays. L’AFD tente de répondre à ces défis en finançant des projets de développement d’une filière semencière de qualité ; la modernisation des systèmes extensifs ; la résilience socio-économique ; la conservation et la protection de 276.000 hectares.

A travers ses interventions sur le terrain, en dix ans, selon des données de l’Agence, 500.000 personnes ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau potable ou à l’assainissement ; 2,7 millions aux soins ; plus de 200.000 enfants scolarisés au primaire.