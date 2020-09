Tchad : 7 entrepreneurs ont bénéficié d’un financement de 38 millions FCFA

Dans le cadre de la promotion de l’entrepreunariat au Tchad, et l’accompagnement dans la création d’entreprise, la Maison de la petite entreprise (MPE), soutenue par l’Agence française de développement (AFD), a offert un prêt d’honneur à 7 jeunes entrepreneurs.

C’est après une première phase marquée par la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des porteurs de projets que la Maison de la petite entreprise a offert ce financement. En effet, près de 20.000 personnes ont été sensibilisées à l’entrepreneuriat, plus de 850 entrepreneurs accompagnés et près de 2.000 promoteurs ont été formés.

7 lauréats ont ainsi été retenus par un panel d’experts et ont pu bénéficier d’une enveloppe globale de 38 millions de francs CFA. Ce montant, sans intérêt et sans garantie est mis à la disposition des entrepreuneurs grâce au partenariat avec la plateforme Initiative France d’aide aux créateurs d’entreprise. Le financement doit être remboursé sous cinq ans et visent à appuyer les créateurs d’entreprises dans le démarrage de leurs activités.

En octroyant ces fonds, la Maison de la petite entreprise envisage les perspectives du développement telles que : la mise en place d’un dispositif de chèques services facilitant l’accès des promoteurs à une offre de service diversifiée et permettant le développement d’un écosystème d’entreprises de conseils ; le déploiement des activités hors de la capitale avec l’accompagnement des porteurs de projets en province ; et un lieu d’incubateur d’idées nouvelles, destiné à rassembler des secteurs privés, publics et société civile au service de l’entrepreneuriat.