Tchad : 65 jeunes seront formés au centre de formation de haute couture Tachadia

SOCIÉTÉ- Le centre de formation de haute couture Tachadia, lance officiellement ses activités de formation de jeunes en couture ce 8 février, dans le premier arrondissement de la ville de N’Djaména.



C’est dans le cadre de réduire le taux de chômage au Tchad que le centre de formation de haute couture Tachadia forme 65 jeunes dans ses locaux dans le premier arrondissement de la capitale. C’est une initiative de la Fondation Grand Cœur, en partenariat avec l’office National d’Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES).



La Directrice Générale de Tachadia, Padja Arlette, a profité de l’occasion pour inviter les apprenants à se mettre résolument au travail. « Je dirai ceci à l’endroit des candidats qui sont retenus pour la formation que si aujourd’hui les plus grandes autorités du pays pensent à vous en vous offrant des opportunités pour votre épanouissement, il est de votre devoir d’être assidu, ponctuel et régulier au cours afin qu’à la fin de cette formation vous puissiez sortir nanti d’un diplôme qui vous ouvrira la porte de votre métier», a-t-ellle exhorté. A l’endroit de l’ONAJES, Padja Arlette, est très reconnaisante. Car, s’est-elle réjouie l’Office, ne cesse d’appuyer la jeunesse tchadienne dans différents projets de l’entrepreneuriat qui visent à contribuer à l’épanouissement de jeunes.



Le Coordonnateur Adjoint de l’ONAJES, Abdelsalam Safi, a salué l’initiative de la Fondation Grand Cœur qui œuvre pour la réduction du chômage en milieu jeune. Selon lui, ceci permettra aux Tchadiens de valoriser la couture et de ne plus faire venir des gens doués en la matière de l’extérieur pour prendre la part du marché des jeunes. Il demande aux bénéficiaires de saisir l’opportunité pour se lancer dans l’entreprenariat. «Apprendre un métier c’est une bonne chose mais mettre en pratique et créer une richesse sera meilleur », a-t-il conclu.