Tchad : 6 véhicules offerts aux autorités tchadiennes

Le Programme des Nations-Unies pour le développement PNUD, a offert 6 véhicules aux autorités tchadiennes. Cela dans le cadre du projet de la « facilité régionale de la stabilisation du bassin du Lac-Tchad ». La cérémonie a eu lieu ce 4 septembre

Initié par les pays membres de la Commission du bassin du Lac-Tchad (CBLT), avec l’appui de l’Union Africaine et le PNUD, le projet de la « facilité régionale de la stabilisation du bassin du Lac-Tchad » a pour objectif principale de limiter les effets néfastes de la secte Boko Haram. Il est conçu autour de trois axes. Notamment, l’amélioration de la sécurité communautaire et le renforcement de l’Etat de droit, la construction des infrastructures sociales de base et la disponibilité des moyens de subsistances.

C’est dans ce cadre que le Programme des Nations-Unies pour le développement PNUD, offre 6 véhicules de type hard top, dont 4 aux autorités provinciales de Hadjer Lamis et du Lac-Tchad, et 2 à la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT). le représentant, chargé des opérations du PNUD résident au Tchad, Yaya Ba, cette donation est un appui au gouvernement du Tchad dont les recettes sont lourdement réduites par la crise du pétrole et par la pandémie de la Covid-19. « le PNUD souhait apporter cet appui afin de permettre aux acteurs de jouer pleinement leurs rôles pour restaurer l’autorité de l’Etat dans les zones concernées par ce projet », déclare Yaya Ba. Il estime qu’il paraît opportun de doter les autorités provinciales des moyens qui leur permettent de mieux assurer leur survie.

Ayant reçu l’offre, le ministre de l’administration du territoire et de collectivités autonomes, Mahamat Ismaël Chaibo a exprimé sa gratitude au PNUD et demande aux concernés d’en faire bon usage.