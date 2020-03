Tchad : 6 morts et 4 blessés dans un accident sur l’axe Guelendeng-Bongor

MAYO KEBBI EST – Un grave accident de circulation s’est produit à Witiwiti-barrière, une localité située à environ 8 Km de Guelendeng en allant vers Bongor, ce mardi aux environs de 9 heures a appris Tchadinfos.com.

Six morts et quatre blessés, c’est le bilan de l’accident survenu ce mardi 31 mars 2020. Selon les informations, le chauffeur aurait constaté une anomalie dans la roue de la voiture et aurait fait sortir sa tête pour vérifier en pleine circulation. Il perd ensuite le contrôle. Il s’agit d’une Hilux 4×4 avec 10 passagers à son bord. Les autorités judiciaires de la place se sont déployés pour évacuer les blessés à l’hôpital de Guelendeng.