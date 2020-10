Tchad : 5,9 millions de personnes n’ont pas régulièrement accès à une alimentation saine

En prélude à la Journée Mondiale de l’Alimentation célébrée chaque 16 octobre, une conférence de presse est organisée ce 12 octobre à cet effet. C’est une initiative du FAO, PAM et du ministère de l’agriculture.

L’édition 2020 de la journée mondiale de l’alimentation est placée sous le thème : « Cultiver, Nourrir, Préserver. Ensemble ». Un thème qui s’avère indispensable. Au Tchad, environ 5,9 millions de personnes n’ont pas régulièrement accès à une alimentation saine, diversifiée, nutritive et en quantité suffisante et 4,4 millions souffrent de malnutrition cette année, selon le Plan de réponse humanitaire. Cette année, le nombre des personnes en insécurité alimentaire sévère « aurait augmenté de 61% depuis le début de l’année à cause des aléas climatiques, des déplacements de population et des impacts socio-économiques liés à la COVID-19 » relate le document.

La gestion des ressources naturelles devrait permettre de satisfaire les besoins alimentaires.

En outre, Mohamadou Mansour Ndiaye, Représentant de la FAO demande aux acteurs de la lutte contre l’insécurité alimentaire à plus d’action. « Les populations attendent de nous que nous joignions le geste à la parole, que nous soyons à la fois une cellule de réflexion et une cellule d’action. Aux côtés de nos partenaires du gouvernement, nous devons sans cesse renouveler la quête de nouveaux procédés de production agricole, faciliter la diffusion des connaissances et savoir-faire, dans l’objectif ultime d’arriver à un monde libéré de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition » souligne-t-il. Au-delà de la synergie d’action que suggère le représentant du FAO, il demande également au gouvernement de recourir à la technologie pour la transformation des matières alimentaires sinon, la sous-alimentation et la malnutrition continueront. Il poursuit que la Coopération pour l’agriculture durable devrait être intensifiée afin de promouvoir le développement du capital humain. « La gestion des ressources naturelles devrait permettre de satisfaire les besoins alimentaires d’une population grandissante et aussi la promotion de l’entreprenariat rural notamment pour les jeunes et les femmes. » a-t-il ajouté.

Plus de 433 000 personnes affectées par les effets socio-économiques de la covid 19 assistées

Dans le cadre des projets de la Banque mondiale, le Gouvernement du Tchad et le PAM fournissent une assistance alimentaire d’urgence pour plus de 433 000 personnes affectées par les effets socio-économiques des mesures de confinement de la COVID-19 a rapporté le Directeur adjoint du PAM au Tchad Eric Perdison. Il poursuit que « Cette crise sanitaire appelle une réponse coordonnée, décisive et innovante. Nous avons agi immédiatement pour protéger les plus vulnérables, car cette pandémie ne menace que des vies, mais aussi les moyens de subsistance ».

De son côté, Abdoulaye Diar, Ministre de l’Agriculture, au Tchad, estime qu’en dépit de cette situation mondiale qui nécessite davantage de soutiens envers les populations sous-alimentées, le Tchad continu de recevoir un accompagnement conséquent et des appuis multiformes des Partenaires Techniques et Financiers, lui permettant de mettre en œuvre ses programmes et projets dans le secteur agricole. « C’est en effet en réunissant nos forces autour de l’objectif commun de souveraineté alimentaire et nutritionnelle que nous atteindrons la FAIM ZERO, un engagement pris par notre pays dès l’adoption des ODD. Les actions de notre gouvernement visant à nourrir la population tchadienne sont prises dans un contexte d’accélération des réformes dans le secteur agricole, à travers notamment la loi Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique qui nous permettra d’utiliser efficacement nos ressources financières et humaines en vue de produire d’abord pour nourrir notre population, tout en préservant ensemble les ressources naturelles » retranche t’il.