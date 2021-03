Tchad : 58 lauréats de la première promotion de l’ENASTIC reçoivent leurs parchemins

L’Ecole nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication (ENASTIC), a procédé à la remise de diplômes aux lauréats de la première promotion du cycle licence. C’est au cours d’une cérémonie organisée ce mardi 23 mars 2021 dans un hôtel de la place.

Ils sont 115 étudiants à être retenus au concours d’entrée à l’ENASTIC en 2017. Aujourd’hui, 58 soit un taux d’environ 50% ont pu se démarquer. C’est la toute première promotion de l’école de formation en TIC créée il y a plus de 3 ans. Neuf étudiants ont été déclarés meilleurs des lauréats, soit trois par filière. Ils ont chacun reçu un ordinateur. Une étudiante en management des TIC a été déclarée major de sa promotion avec une moyenne de 15,15.

Dans son intervention, le directeur général de cet établissement, Dr Haggar Bachar, a confié aux lauréats que ce n’est pas la fin de leur séjour au sein de cette école mais plus le début d’un nouveau chapitre. Il a rendu hommage au ministre en charge des Postes et NTIC, qui fut le premier à poser les jalons de cette école, ainsi qu’aux institutions sous tutelle pour avoir œuvré de près ou de loin pour la formation de ces managers et ingénieurs des TIC ”made in Chad”.

Pour Dr Saleh Bahar, cette date marque d’une pierre blanche, le processus de l’évolution de L’ENASTIC.

En clôturant la cérémonie, le chef du département des Postes, Dr Idriss Saleh Bachar, a indiqué que le gouvernement a choisi l’option stratégique de faire du numérique un levier de croissance en vue du développement économique, social et culturel du Tchad. Dès lors, poursuit-il, ”il devient impérieux de doter conséquemment le pays qualitativement en ressources humaines nécessaires en s’y rapportant. Ainsi les diplômes qui seront délivrés aux lauréats de l’ENASTIC, constituent une réponse à un besoin en matière de développement des compétences dans le domaine numérique”.

Le ministre Bachar a incité ces lauréats à prioriser l’entrepreneuriat dans leurs plans de carrière. Le ministre se dit enfin prêt à accompagner ceux qui présenteront des bons projets.