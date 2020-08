Tchad : 57.000 dossiers en instance d’intégration à la Fonction publique

Cet après-midi du 20 août, Kalzeubé Pahimi Deubet a présidé la réunion de la Commission spéciale pour le recrutement (CSR) de 16.600 diplômés à la Fonction publique.

La réunion s’est déroulée au palais présidentiel sous la houlette du président de la Commission spéciale pour le recrutement (CSR) de 16.600 diplômés à la Fonction publique, le ministre d’Etat, ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet.

Sur les 20.000 places annoncées par le président de la République, il ne s’agit plus que de 16.600 places à pourvoir. L’arithmétique et plus particulièrement, la règle des trois s’est invitée au débat. Sur 20.000 diplômés à recruter à la Fonction publique, 3.400 sont déjà recrutés. Ce qui laisse plus exactement 16.600 places.

Les besoins exprimés par tous les ministères en matière d’intégration s’élèvent à 27.742. Soit 11.142 dossiers de plus que le quota accordé. Dans les tirroirs de la Fonction, en ce jour 20 août 2020, ce sont 57.000 dossiers qui sont en instance d’intégration.

Source : Présidence de la République