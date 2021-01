Tchad : 50 millions destinés à plus de 1000 artistes

Le ministère du développement touristique, de la culture et de l’artisanat vient de rendre public la liste provisoire des artistes éligibles à la répartition des 50 millions. Il s’agit d’un fonds de soutien qui leur est destiné en cette période de pandémie.



Le 27 novembre 2020, le maréchal Idriss Deby Itno a accordé une somme de 50 millions comme fonds de soutien aux artistes tchadiens qui peinent à vivre de leur art depuis l’avènement de la pandémie.

Cette annonce a été faite par le ministre en charge de la culture, Patalet Géo, lors d’une journée porte ouverte organisée par la Coordination nationale des artistes tchadiens (Conat). Un comité composé des cadres du ministère, de la Conat, de l’Unocat et du Butdra pour définir les critères d’éligibilité à ce fonds a été mis en place.



La liste provisoire des artistes éligibles est publiée ce matin par le ministère du développement touristique, de la culture et de l’artisanat. Ce sont plus de 1000 artistes de différentes corporations qui ont été recensés. Il s’agit : Musique, Théâtre, Danse, Cinéma, Art plastique, Sculpture, Littérature et Photographie.



Le coronavirus a impacté lourdement le secteur culturel et surtout les artistes qui restent à ce jour tributaire de leurs prestations scéniques. Ce fonds a donc été mis en place pour les soulager, un tant soit peu.